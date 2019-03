Judah Friedlander traz “Future President” a Lisboa em junho

Jimmy Carr deixou Portugal na semana passada, depois de espetáculos esgotados em Lisboa, Porto e Braga. Agora é Judah Friedlander quem traz um solo de stand up internacional a Portugal. “Future President” tem, para já, uma única sessão anunciada para 6 de junho, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa. Os bilhetes estão à venda por 18 a 30 euros.

“Future President” trata temas habituais do humorista, como a despenalização do aborto, a legalização das drogas leves e a gentrificação. “Interativo, sagaz e intelectual”, como a produtora H2N caracteriza Judah Friedlander, o cómico traz material completamente novo para a digressão de “Future President”.

Judah Friedlander tem um especial disponível no Netflix (“America Is The Greatest Country in The United States”, de 2017) mas é principalmente reconhecido pelo seu papel como Frank Rossitano na série de comédia “30 Rock” e por ser Toby Radloff no filme “American Splendor” (2003).

Participou também em séries como “Curb Your Entusiasm”, “Flight of The Concords” e “Spin City”. Friedlander colabora regularmente com programas de comédia incluindo “Late Night With Conan O’Brien”, “The Daily Show” ou “Late Night With Jimmy Fallon”.

