Foi partilhada nas redes sociais a alegação de que os comediantes norte-americanos Jimmy Kimmel e Stephen Colbert foram despedidos do canal de televisão ABC. Os utilizadores referem que o despedimento teria sido justificado pela estação televisiva com o argumento de que ambos os humoristas teriam “perdido o talento”. Outros utilizadores usam uma expressão diferente: Kimmel e Colbert “perderam a sua faísca”.

Algumas publicações surgem tendo como fonte um site chamado “Panoperspectives”, que não se trata de um órgão de comunicação fiável nem de referência. No texto, podemos ler que, “numa jogada nunca vista que teve impacto na indústria do entretenimento, a ABC declarou o despedimento de dois dos seus mais estimados apresentadores de programas noturnos, Stephen Colbert e Jimmy Kimmel, apontando um declínio na sua capacidade de se conectarem com o público”.

Logo a seguir, o site cita um alegado comunicado da ABC, onde se poderia, alegadamente, ler: “Depois de uma profunda análise e consideração, tomámos a difícil decisão de nos despedirmos de Stephen Colbert e Jimmy Kimmel. (…) acreditamos que é tempo de trilhar um novo caminho na nossa programação noturna.”

Mas tudo não passa de uma alegação falsa e facilmente justificável: Jimmy Kimmel e Stephen Colbert não trabalham os dois para o canal norte-americano ABC. Assim, não fazendo um programa para este canal, nunca poderiam ser despedidos pela empresa. Mesmo que continuássemos a ler a alegada notícia, era percetível que as fontes não são válidas. A alegação de que “perderam o talento” é atribuída a uma fonte anónima e não a um canal de televisão ou direção de programas.

O programa de Stephen Colbert chama-se “The Late Show withStephenColbert” e é produzido pelo canal CBS, como podemos verificar nas publicações das redes sociais da CBS e do programa, como o Youtube. Além disto, podemos encontrar os detalhes do programa no site da CBS e comprovar que ainda está no ar.

Já Jimmy Kimmel trabalha, de facto, no canal ABC, mas não há qualquer notícia de uma fonte fidedigna, seja de jornais norte-americanos ou portugueses, que indique que o humorista tenha sido despedido. Tendo em conta a popularidade que Kimmel tem no país — há uma semana, voltou a ser ele o apresentador da noite dos Óscares —, o seu afastamento de um dos principais canais do país teria sido notícia nos órgãos de comunicação social. Quanto ao comunicado que aponta que os dois humoristas foram afastados, esse documento foi fabricado e não é real, já que não é assinado, não está disponível em qualquer local do site do canal, não foi transmitido na comunicação social nem teve efeito real.

Além disto, o programa “Jimmy Kimmel Live” continua no ar. Podemos confirmar isto mesmo através do canal de transmissão Youtube, onde são publicados os novos episódios do programa. Também no site da ABC, podemos comprovar que o programa continua a ser emitido.

Conclusão

É falso que os humoriatas tenham sido afastados. Ambos continuam com os respetivos programas no ar. Além disso, Stephen Colbert não mantém o conteúdo no canal ABC, por isso nunca poderia ter sido afastado por aquela estação.

