Um acidente de viação envolvendo um ligeiro e um motociclo, em Lousada, no distrito do Porto, provocou esta segunda-feira a morte do condutor do veículo de duas rodas, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Segundo a fonte, a colisão ocorreu cerca das 17h54, na variante de Lustosa, nas proximidades do aterro sanitário.

O condutor do ligeiro sofreu ferimentos ligeiros e a sua viatura foi consumida por um incêndio que deflagrou após o choque.

O óbito do motociclista foi confirmado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João, do Porto.

No local estiveram ainda 11 operacionais dos Bombeiros de Lousada, apoiados por quatro veículos da corporação e a equipa da Viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso.