A Cáritas de Setúbal está a apoiar 14 sem-abrigo, mas, devido à vaga de frio, prevê aumentar a resposta para mais 20 pessoas ainda esta quarta-feira, revelou Clara Vilhena, coordenadora do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA).

Estamos a apoiar 14 pessoas sem-abrigo, 12 homens e duas mulheres, no Centro Social São Francisco Xavier, mas esperamos ainda hoje [quarta-feira] aumentar a capacidade disponível para mais 20 pessoas, num salão da diocese de Setúbal, contíguo ao centro social onde é disponibilizada a resposta a pessoas sem-abrigo”, disse Clara Vilhena.

Segundo a coordenadora do NPISA, em Setúbal estão referenciadas pelo menos mais sete pessoas que vivem na rua, mas poucas se mostram disponíveis para pernoitar nas instalações do Centro Social São Francisco Xavier, porque não querem sujeitar-se a algumas regras e aos horários que têm de cumprir. Por outro lado, acrescentou Clara Vilhena, “nem sempre é fácil detetar as pessoas sem-abrigo, porque algumas pernoitam em locais desconhecidos, em armazéns e casas devolutas, e nem sempre é possível localizá-las”.

Quando as equipas de rua estabelecem contacto com essas pessoas sem-abrigo durante as vagas de frio, algumas pedem-nos mais cobertores, mas dizem-nos logo que não estão interessadas em pernoitar nas nossas instalações”, sublinhou Clara Vilhena.

Equipas da Câmara Municipal de Setúbal têm também procurado localizar pessoas sem-abrigo nos locais onde estas costumam pernoitar, mas, até agora, sem sucesso.

amos continuar a fazer a monitorização desses e de outros locais para o eventual acompanhamento de pessoas sem-abrigo que sejam detetadas no concelho”, disse à agência Lusa fonte do gabinete da presidência da Câmara Municipal de Setúbal.

Todos os distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido ao tempo frio até às 09h00 de quinta-feira. O distrito de Faro está ainda (entre as 15h00 de quarta-feira e as 09h00 de quinta-feira) sob aviso amarelo por causa da agitação marítima.