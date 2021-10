Portugal vai entregar ao Senegal, na próxima semana, 298.700 vacinas contra a Covid-19, naquela que é a primeira doação portuguesa através do mecanismo Covax.

A entrega formal decorrerá na segunda-feira, na capital senegalesa, Dacar, numa cerimónia que contará com a presença do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.

De acordo com uma nota enviada esta sexta-feira à Lusa pelo gabinete do secretário de Estado, a entrega destas vacinas decorre “do compromisso político de disponibilizar aos parceiros de cooperação pelo menos 5% das vacinas contra a covid-19 adquiridas por Portugal”, que já permitiram entregar “mais de 1,2 milhões de doses de vacinas aos países africanos lusófonos e a Timor-Leste”.

Durante a visita de Francisco André, o governante vai encontrar-se também com o seu homólogo senegalês, Moise Sarr, estando prevista a discussão de “temas da agenda bilateral e assuntos da agenda internacional de interesse comum”.

O secretário de Estado visitará ainda o Centro de Língua Portuguesa da Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade Cheikh Anta Diop, também na capital senegalesa, onde “cerca de 2.300 alunos estudam atualmente a língua portuguesa”.

De acordo com a nota, cerca de 49.516 alunos estudam língua portuguesa no Senegal.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.878.719 mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.078 pessoas e foram contabilizados 1.078.729 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.