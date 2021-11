Boletim DGS. Casos, incidência, R(t) e internamentos continuam a subir: Portugal continua no vermelho

No que concerne aos internamentos, 411 pessoas estão hospitalizadas devido à Covid-19 em Portugal, mais 28 em relação ao último balanço. A última vez que se esteve acima deste valor foi a 27 de setembro, quando 420 doentes Covid estavam hospitalizados. Além disso, desde 29 de agosto que a subida no número de internados em 24 horas não era tão elevada. Nessa data, o número de camas ocupadas por doentes Covid subiu 41 em 24 horas (para 698, um número bastante mais elevado do que o atual).

Destes doentes internados, 65 estão em estado muito grave ou crítico em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o que representa mais uma cama ocupada, em comparação a esta quinta-feira. Na totalidade, esta sexta-feira há 383 pacientes internados, 64 deles em cuidados intensivos.