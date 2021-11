A Sodiam, estatal angolana de comercialização de diamantes, vai realizar um leilão de seis pedras especiais de diamantes brutos, das quais duas cor-de-rosa, estimadas num valor acima dos 20 milhões de dólares (17,4 milhões de euros).

De acordo com uma nota da Sodiam — Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes de Angola enviada esta sexta-feira à Lusa, o leilão inclui ainda vários cestos de pedras especiais da Sociedade Mineira do Catoca, a quarta maior mina do mundo explorada a céu aberto e a maior empresa no subsetor diamantífero do país, responsável pela extração de mais de 75% dos diamantes angolanos.

O calendário de visualização das parcelas em leilão vai de 15 a 29 deste mês, nos escritórios sede da Sodiam, em Luanda, terminando as licitações em 30 de novembro às 11h00 locais.

“Sendo que as licitações serão feitas exclusivamente online, através da plataforma, todas as empresas não registadas que pretendam participar no leilão são convidadas a fazê-lo através do link www.sodiamsales.com”, informa ainda a nota, realçando que um pacote detalhado de participação será fornecido aos participantes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma das exigências para participar do leilão, indica a Sodiam, é a apresentação por todos os participantes do Certificado de Vacina Covid-19, para terem acesso às instalações do edifício, bem como apresentar teste negativo PCR, com um mínimo de 72 horas antes de entrar em Angola.

A Sodiam EP, fundada em 1999, é a empresa estatal responsável pela comercialização e exportação de todos os diamantes produzidos em Angola.

As produções são provenientes de 12 minas, kimberlíticas e aluvionares, e compreendem uma vasta gama de qualidades em termos de peso, modelo, pureza e cor.

Em 2020, Angola exportou 7,7 milhões de quilates brutos, avaliados em 1,013 mil milhões de dólares (883,5 milhões de euros), correspondendo a um preço médio de 130,9 dólares (114,1 euros), posicionando Angola atualmente como o terceiro maior produtor mundial em termos de valor.