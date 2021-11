Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O ex-coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 em Portugal, Henrique Gouveia e Melo, diz que a despolitização do processo de vacinação foi crucial para o sucesso da imunização contra o coronavírus em Portugal, país que tem sido destacado como um exemplo a nível mundial no que respeita à disseminação da vacina.

Em declarações à estação televisiva norte-americana CBS, Gouveia e Melo assegurou que, “claramente, foi muito importante” despolitizar o processo. Em resposta a uma pergunta sobre os fatores que contribuíram para o sucesso da vacinação em Portugal, o militar não hesitou: “Porque não sou um político e fiz o processo fora das lutas políticas.”

Gouveia e Melo sublinhou ainda aquilo que já tem reiterado noutras ocasiões: que envergou o uniforme de combate durante o processo de vacinação porque se tratou de “uma guerra”. “Só há dois lados. Estamos do lado do vírus, a ajudar o vírus, porque não queremos ser vacinados? Ou estamos do lado da comunidade, de toda a gente?“, questionou Gouveia e Melo.

A reportagem da CBS, emitida neste domingo, procurou perceber os fatores por trás do sucesso de Portugal na vacinação contra a Covid-19. Portugal tem agora cerca de 87% da população completamente vacinada contra o coronavírus, uma percentagem que coloca o país apenas atrás dos Emirados Árabes Unidos a nível mundial. A bióloga portuguesa Maria Manuel Mota também foi ouvida na reportagem e salientou a relevância de replicar o modelo português no resto do mundo.