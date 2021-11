Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais um nome esperado num rol que já vai longo: o Sporting anunciou esta quarta-feira que renovou com Adán até 2024, com o guarda-redes espanhol a tornar-se o mais recente elemento a prolongar o vínculo com os leões depois de Daniel Bragança, Matheus Nunes e Pedro Gonçalves.