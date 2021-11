Um jovem de 21 anos morreu esta quinta-feira após ter sido colhido, na passagem de nível de Paramos, em Espinho, por um comboio que seguia no sentido Sul/Norte.

Fonte do CDOS de Aveiro confirmou ao Observador que um jovem de 21 anos foi atropelado pelo comboio e não resistiu aos ferimentos.

A fonte também confirma que a circulação na Linha do Norte já está retomada e sem constrangimentos, depois de o corpo ter sido retirado da linha férrea.

O acidente ocorreu às 18h32, disse fonte dos Bombeiros do Concelho de Espinho à agência Lusa, e cortou a Linha do Norte desde então para trabalhos de remoção do corpo. Pelas 19h53, segundo a página da Proteção Civil, permaneciam no local 10 operacionais e quatro viaturas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caso passou para a alçada da PSP, a quem cabe investigar as circunstâncias em que o acidente ocorreu, acrescentou a fonte da Proteção.

(atualizada às 20h52)