Boletim DGS. Portugal com número mais elevado de novos internamentos desde julho

Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos casos, com 873 dos 2.499 confirmados, 35% do total. No Norte, foram confirmados 641 novos casos (26%), e no Centro 593 (24%). Algarve e Alentejo têm mais 217 (8,7%) e 70 casos (2,8%), respetivamente.

Foi também na região de Lisboa e Vale do Tejo que ocorreram a maioria dos óbitos (quatro). No Centro, foram confirmados três e no Alentejo dois. Norte e Algarve não tiveram mortes a registar.

Nos Açores e Madeira, foram comunicados 33 e 72 novos casos, respetivamente. Em ambas as regiões foi confirmada uma morte por Covid-19.