Casa Nepalesa. Tanka Sapkota serve um Nepal autêntico e uma sopa com o “Viagra dos Himalaias”

Não há fórmulas feitas para o sucesso — e quando há sinais destas se começarem a formar dentro de qualquer um dos restaurantes de Tanka Sapkota ele trata de as desfazer. Já o fez com o Come Prima, e fê-lo mais recentemente com a sua Casa Nepalesa, aberta desde 2010 numa rua das Avenidas Novas. Saiu da bolha e olhou de fora o restaurante intacto há mais de uma década: estava na hora de dar o salto, um salto de volta às suas origens e ao que é mais autêntico no Nepal, dando a volta à ementa e desenterrando receitas de família para mostrar às pessoas “o que se come verdadeiramente por lá”.

O que se come no dia a dia no Nepal está longe do que se come por cá, e também não era exatamente o que se comia na Casa Nepalesa antes desta viragem do avesso. Em 2006 já tinha feito uma mudança deste calibre no seu Come Prima — um dos seus restaurantes italianos a par do Il Mercato e do Forno d’Oro. Retirou tudo o que não era verdadeiramente italiano para construir uma ementa autêntica daquele país, isto até porque já tinha recebido críticas anteriormente por ser um chef nepalês a trabalhar a cozinha italiana.