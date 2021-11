Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O novo pico de casos e uma incidência acumulada em números nunca vistos estão a preocupar seriamente a Alemanha, onde já se começa a colocar a hipótese de tornar a vacinação obrigatória.

Este domingo, o país registou 42 mil novos casos de Covid-19, o que veio confirmar um novo pico na incidência acumulada (números da última semana) pelo 14º dia consecutivo. Esse parâmetro fixa-se agora nos 372,2 casos por 100 mil habitantes, sendo que o número máximo durante a última vaga da pandemia, em dezembro passado, tinha sido de 196 casos por 100 mil habitantes. Além disso, este domingo registaram-se mais 75 mortes por Covid-19 no país e vários hospitais já anunciaram que têm as unidades de cuidados intensivos completamente lotadas.

O cenário já fez com que o diretor do Instituto Robert Koch (organismo público encarregado de controlar as doenças infecciosas na Alemanha), Lothar Wieler, viesse dizer esta sexta-feira que o país já é “um grande surto de coronavírus”, com o número de infeções a disparar.

Face à situação, a Alemanha já começou a adotar restrições para os não vacinados. E, como a Reuters noticia este domingo, vários membros da CDU de Angela Merkel vieram entretanto a público dizer que o Governo e os estados federais devem tornar a vacinação obrigatória para travar esta nova vaga da pandemia, ou pelo menos ponderar esta solução, uma vez que o país só conta com 68% de vacinados.

“Chegámos a um ponto em que temos de dizer claramente que precisamos de vacinação obrigatória e um confinamento para os não vacinados”, escreveu Tilman Kuban, líder dos jovens da CDU, no jornal Die Welt, cita a agência.

Já o líder do estado da Baviera, Markus Soeder, pediu que se tome rapidamente a decisão de obrigar a população a vacinar-se, enquanto o homólogo de Shleswig-Holstein disse que as autoridades deveriam, pelo menos, ponderar esta solução para aumentar a pressão sobre os não vacinados.

Esta semana, o Governo alemão decidiu aplicar restrições às pessoas não vacinadas nas zonas onde os hospitais estão a ficar lotados. Segundo os documentos noticiados pela Reuters, as pessoas vacinadas ou recuperadas poderão entrar em restaurantes e eventos públicos. O estado da Saxónia estará a considerar um confinamento parcial que inclua a proibição de não vacinados entrarem em peças de teatro, concertos e jogos de futebol.

Nos últimos dias têm surgido protestos de milhares de pessoas nas ruas contra as novas restrições para conter a pandemia de Covid-19 um pouco por toda a Europa, incluindo Bélgica, Áustria, Irlanda do Norte, Países Baixos, Itália, Suíça e Croácia.