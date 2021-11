Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

O Governo vai aplicar em 2022 “o instrumento financeiro criado em 2021” para compensar as empresas que pagam o salário mínimo — que consistiu na devolução de parte dos acréscimos de encargos com a Taxa Social Única (TSU) pela subida da remuneração mínima. E vai introduzir um “mecanismo de discriminação positiva” para as empresas que, este ano, subiram os salários acima de 665 euros (o ordenado mínimo de 2021).

“Face ao momento que vivemos, e de forma a valorizar o aumento dos salários por via da contratação coletiva, será aplicado em 2022 o instrumento financeiro criado em 2021 para apoiar as entidades empregadoras a fazer face aos custos adicionais, com a introdução de um mecanismo de discriminação positiva para as situações em que tenha havido aumento da retribuição acima do valor legal da RMMG [remuneração mínima mensal garantida] em 2021 [665 euros] por via de contratação coletiva celebrada ou atualizada em 2021″, disse fonte do Governo ao Observador.

O instrumento de 2021 consistiu no pagamento de parte do aumento de encargos com a TSU pela subida da remuneração mínima garantida. Este ano, o subsídio, pago às empresas, foi de 84,5 euros por trabalhador que ganhasse o salário mínimo em dezembro de 2020 (635 euros), ou de 42,25 euros por trabalhador quando o ordenado estava entre 635 e 665 euros (o salário mínimo este ano).

Na reunião da semana passada, Siza Vieira já tinha colocado a hipótese de o apoio ser repescado em termos semelhantes ou ser antes mais “dirigido”, ou seja, para as empresas ou setores mais afetados.

A medida que foi aplicada este ano para compensar as empresas ficou aquém do esperado. Foi solicitada por cerca de 80 mil empresas, o que custou 33 milhões de euros, muito abaixo dos 60 milhões que o Governo chegou a prever.

O Executivo confirmou também a proposta de aumento do salário mínimo já feita anteriormente, de 665 euros para 705 euros no próximo ano.

As confederações patronais, os sindicatos e o Governo estiveram reunidos esta sexta-feira em sede de concertação social.