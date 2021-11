Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Nos é a primeira operadora em Portugal a ter a licença de 5G. O Observador sabe que a Anacom já emitiu a licença desta operadora que assim se torna a primeira a ter permissão para lançar o serviço.

Ainda ontem tinha sido anunciado que o pagamento já tinha sido feito e, como tal, a empresa tinha 10 dias para responder ao projeto de licença. Não foi preciso esperar muito. A Nos depressa respondeu e assim vai conseguir receber a licença antes das outras operadoras. Numa informação, entretanto emitida pela Anacom, o regulador diz que “já atribuiu a licença à Nos para o 5G, que assim poderá iniciar a exploração comercial”.

Além da Nos também a Vodafone e a Dense Air já pagaram as respetivas licenças.

Há agora finalmente a possibilidade de o 5G arrancar oficialmente em Portugal, depois do leilão ter demorado cerca de dez meses. A Nos foi a empresa que mais investiu nas licenças, num total de 165 milhões. Seguiu-se a Vodafone com 133 milhões, a Meo com 125,2 milhões, a Nowo com 70 milhões, a DixaRobil (ligada à Digi) com 67,3 milhões e a Dense Air com 5,7 milhões.

No total, o encaixe para o Estado do leilão multifaixa atingiu 566,8 milhões de euros.

Em comunicado, a empresa diz que os primeiros clientes a poderem “experimentar o 5G da Nos são os subscritores do tarifário Sem Limites Max”, prometendo para os próximos dias mais ofertas.

A Nos é a primeira a garantir a licença, mas, segundo acusou o presidente da Anacom, foi uma das operadores que licitou mais baixo mais vezes durante o leilão. A Nos e a Meo.

“Nas licitações feitas ao longo do leilão destacam-se duas empresas Nos e Meo que utilizaram sistematicamente ao longo leilão incrementos de 1%, e só excecionalmente de 3%”, explicou, em outubro, Cadete de Matos, dizendo que a duração do leilão dependia dos licitantes.

(Notícia atualizada)