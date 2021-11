Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O início desta semana começou por ser marcado por um comunicado feito da Liga de Clubes a propósito da vacinação entre os plantéis da Primeira Liga onde se explicava que apenas 3,6% dos jogadores não tinham as duas doses contra a Covid-19, numa percentagem que subia ainda mais de 96,4% para 98,7% contando com todos os agentes desportivos envolvidos. “No último mês, apenas seis jogadores acusaram positivo ou estiveram em isolamento profilático”, acrescentou o mesmo texto que fazia a atualização das contas.

No entanto, e apenas numa semana, percebe-se que o futebol não passa ao lado do aumento crescente de casos em Portugal, catapultado com a situação do Belenenses SAD, que pode colocar em risco a realização do encontro deste sábado com o Benfica em Leiria, e tendo agora o Tondela também como “protagonista”.

Esta manhã, Pako Ayestarán foi o primeiro a testar positivo, depois de na véspera ter registado alguns sintomas como tosse. Assim, o penúltimo treino antes da viagem para Lisboa, onde o conjunto beirão vai defrontar no domingo o Sporting em Alvalade (18h), foi orientado pelo adjunto Joshe Viela.

“Conhecemos as ideias do Pako, pois já são muitas horas de treinos. Vamos aproveitar as últimas sessões de treino antes do jogo. São dois anos do Pako a trabalhar neste clube, temos um conhecimento grande das suas ideias e vamo-nos apoiar entre todos para ir buscar as ideias dele”, comentou Viela.

Ao início da noite, Salvador Agra, ala e provável titular da equipa, revelou nas suas redes sociais que tinha também contraído o novo coronavírus. “Infelizmente acusei positivo à Covid-19. Estou bem e sem sintomas mas triste por não poder dar o contributo a equipa. Em breve estarei de novo a lutar pelas cores do Tondela”, referiu. Agora, o próprio clube confirmou a existência de mais dois casos confirmados no plantel, do guarda-redes senegalês Niasse (titular no último jogo da Taça de Portugal mas suplente de Pedro Trigueira nas últimas partidas do Campeonato) e do defesa espanhol Manu Hernando.