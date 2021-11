Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Senhor Arão, é preciso respeitar o Palmeiras! É preciso respeitar o Palmeiras! Iam ganhar 2-0… Os jogos não se ganham antes, é preciso respeitar o Palmeiras!”, gritava Felipe Melo, o sargento do Verdão, olhando para as câmaras televisivas a seguir ao encontro agarrando a bola de jogo que não mais voltaria a largar. O apito final na Taça dos Libertadores soltou de tudo um pouco: euforia, lágrimas, loucura, abraços, corridas sem destinos certos. Mas soltou, sobretudo, um sentimento de resposta a tudo o que se disse e escreveu nos últimos dias sobre o favoritismo do Flamengo. Foi também com isso que Abel Ferreira jogou.

“Queremos ser fiéis a nós próprios. Fizemos uma preparação de duas semanas com a certeza absoluta daquilo que temos de fazer e temos de estar gratos por estarmos aqui pela segunda vez seguida a disputar o maior troféu da América do Sul e queremos muito. Trabalhámos muito, preparámos muito, chegámos pelo caminho mais difícil mas estamos mais do que preparados. Que seja uma grande festa e que o nosso propósito se cumpra porque desde o primeiro dia é ganhar esta competição. Conhecemos o nosso rival mas o mais importante é estarmos concentrados no que temos de fazer, que é o que controlamos. Não sei se vai jogar mais alto, mais direto, não sei. O que vou pedir aos meus jogadores que sejam só fiéis a eles próprios porque acredito que nestas finais o nosso maior adversário está dentro de nós próprios”, tinha dito o treinador português à chegada ao Estádio Centenário. Disse e cumpriu, a 100%. E fez história.

Na dureza do prélio, lutamos com #AlmaECoração! ????????

Defendemos nossas cores com amor e entrega dignos de #Palmeiras, dentro e fora das quatro linhas! AGORA CANTA AÊ, #FAMÍLIAPALMEIRAS: SOMOS TRICAMPEÕES DA AMÉRICA! ????????????#AméricaV3rde#AvantiPalestra pic.twitter.com/bnvIILQo8j — Palmeiras ???????????? (@Palmeiras) November 27, 2021

Mal acabou a partida, onde esteve particularmente interventivo na área técnica e junto ao quarto árbitro e aos árbitro assistente, vendo mesmo um cartão amarelo a seguir ao 2-1 de Deyverson aos 90+5′, Abel fez uma corrida lançado para cumprimentar alguém na bancada, voltou ao relvado e não foi contendo as lágrimas enquanto ia abraçando os elementos da sua equipa técnica. Parou, apenas, quando foi falar de forma muito calma a todos os jogadores e treinadores do Flamengo, com um carinho especial a David Luiz e a Renato Gaúcho, com quem esteve ainda à conversa. Depois, mais abraços e lágrimas.

????????Abel Ferreira conquistou 2 Libertadores em 10 meses. ⚠️Treinadores portugueses com mais títulos das provas máximas continentais:

4 ????????Manuel José

2 ????????José Mourinho

2 ????????Abel Ferreira

1 ????????Artur Jorge

1 ????????Jorge Jesus

1 ????????Leonardo Jardim pic.twitter.com/YBgqhtuLNA — playmakerstats (@playmaker_PT) November 27, 2021

Com esta conquista, a terceira do Palmeiras, Abel Ferreira entrou não só na história do Verdão com duas das três Taças dos Libertadores conquistadas – a outra foi com Luiz Felipe Scolari, em 1999 – como da própria competição, juntando-se a Telê Santana (São Paulo, 1992 e 1993) e Carlos Bianchi (Boca Juniors, 2000 e 2001) como únicos treinadores a vencer a prova em anos consecutivos. Em paralelo, Abel foi também o primeiro europeu a vencer por duas vezes a competição, prolongando para três os triunfos de treinadores portugueses na principal prova sul-americana depois do triunfo de Jorge Jesus em 2019.

⚠️Em 59 anos da ????Copa Libertadores, só um treinador europeu tinha vencido a prova: Mirko Jozic em 1991 pelo ????????Colo-Colo. ⏪Nos últimos três anos, dois técnicos portugueses conquistaram a "Gloria Eterna" por equipas brasileiras: ????????Jorge Jesus e ????????Abel Ferreira (2x) pic.twitter.com/A02C3mHyN4 — playmakerstats (@playmaker_PT) November 27, 2021

“Estou tranquilo, em paz comigo, com a sensação de dever cumprido. A forma como se joga no Brasil é muito intensa, a forma como se joga não dá saúde a ninguém. Vou ter que refletir muito o que quero para mim para o presente e para o futuro”, começou por dizer o técnico, em declarações à Fox e à ESPN.

“Acima de tudo estou grato de estar aqui, por juntar mais uma medalha, não esqueço das derrotas que tivemos contra o mesmo Flamengo (na Supertaça do Brasil) e contra o Defensa y Justicia (Supertaça Sul-Americana). Quando está preparado para perder, sabe ganhar. O rival Flamengo é uma grande equipa, merece os parabéns, valorizou ainda mais nossa vitória, mas os meus jogadores estão de parabéns. Um grande abraço de gratidão aos nossos jogadores”, acrescentou ainda Abel na mesma entrevista.

