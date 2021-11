A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou este sábado para a necessidade de uma melhor distribuição das vacinas para evitar mutações perigosas, como a variante Ómicron, detetada na África do Sul, onde a taxa de vacinação é de apenas 25%.

O surgimento da variante Ómicron do coronavírus “prova que temos que acelerar a igualdade da distribuição de vacinas o mais rápido possível e proteger os mais vulneráveis em todos países”, afirmou o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na sua conta oficial no Twitter.

Classificada como uma “variante de preocupação” pela OMS na sexta-feira, que exige um acompanhamento especial na sua evolução, a Ómicron “recorda que quanto maior a desigualdade na distribuição das vacinas maior a oportunidade de o vírus ser transmitido, e com isso mudar a sua estrutura”, sublinhou.

The new #COVID19 virus variant – Omicron – has a large number of mutations, some of which are concerning. This is why we need to speed up our efforts to deliver on #VaccinEquity ASAP and protect the most vulnerable everywhere. https://t.co/b9QBMJXtJl

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 26, 2021