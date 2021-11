Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tem um telemóvel com antenas 5G da Vodafone e, esta terça-feira, reparou que passou a aparecer um 5G no topo do dispositivo onde antes aparecia 4G+ ou 4G? Não é um erro. De surpresa, a empresa britânica que, desde segunda-feira, tem uma licença 5G para Portugal, disponibilizou o acesso a esta nova rede para todos os clientes. Porém, como revelou a Vodafone em comunicado, esta oferta é apenas “a título experimental” e estará disponível até 30 de janeiro “em todos os seus tarifários sem exceção, sem encargos adicionais e sem que os clientes necessitem de tomar qualquer ação”.

Como foi nosso compromisso, vamos assegurar também a presença desta tecnologia em todas as capitais de distrito. Este é um momento de grande satisfação para a Vodafone, que pode finalmente trazer para Portugal a rede 5G, já comercializada em 15 países onde a Empresa está presente”, diz, em comunicado, o presidente executivo da Vodafone, Mário Vaz.

Questionada esta manhã pelo Observador quanto à possibilidade de acesso a redes 5G no caso de o cliente ter um equipamento que suporta estas redes — nem todos os que estão no mercado podem — a empresa remeteu respostas para a nota de imprensa a enviar ao final do dia. No comunicado entretanto divulgado, a Vodafone adiantou que “todos os clientes com equipamento compatível vão poder experimentar as características diferenciadoras do 5G, designadamente a maior velocidade e qualidade das ligações de dados”.

Relativamente à cobertura de rede, a empresa respondeu ao Observador que esta tecnologia está disponível em todas as capitais de distritos e das regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Mesmo assim, a Vodafone assume que haverá certas localizações em que a cobertura poderá não funcionar. “A cobertura será gradual e progressivamente chegará a mais locais”, responde a empresa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nos testes que o Observador fez em Alvalade (Lisboa), onde é a redação do jornal, conseguiu usar a rede sem problemas, tendo conseguido velocidades até cerca de 300 megabits por segundo. Porém, noutros locais onde há redes 4G e 4G+, mas que não são capital de distrito, como Oeiras, não foi possível aceder ao 5G da Vodafone.

Apesar de os utilizadores poderem aceder a velocidades mais rápidas de acesso à internet, a empresa não está a fornecer mais dados móveis do que aqueles que os clientes têm contratados. Além disso, a Vodafone refere que, a partir de 31 de janeiro de 2022, “o 5G estará integrado por defeito nos tarifários pós-pagos Red 10GB, Red Infinity e pré-pagos Vodafone You 10GB e Yorn X 10GB”. e nos tarifários empresariais “Red 10GB, V4 e em todos os planos Infinity”. Nos outros planos, se quiser continuar a ter acesso a redes 5G, o cliente terá de pagar um valor mensal de cinco euros. Este pagamento adicional incluiu apenas o acesso a velocidades de acesso mais rápidas nos locais onde a rede está disponível, não aumentando o pacote de dados móveis. No caso de o cliente estar em roaming (fora do país), para já, apenas poderá usufruir do 5G em Espanha.