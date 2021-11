Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Vodafone já garantiu a licença 5G, anunciou a Anacom. Torna-se assim a terceira operadora a poder lançar desde já os serviços de quinta geração, isto depois de, na sexta-feira, tanto a Nos como a Dense Air terem garantido a autorização.

Estas foram, até ao momento, as três operadoras que pagaram as licenças 5G. A Nos já anunciou sexta-feira o lançamento da tecnologia.

A Nos foi a empresa que mais investiu nas licenças, num total de 165 milhões. Seguiu-se a Vodafone com 133 milhões, a Meo com 125,2 milhões, a Nowo com 70 milhões, a DixaRobil (ligada à Digi) com 67,3 milhões e a Dense Air com 5,7 milhões.

No total, o encaixe para o Estado do leilão multifaixa atingiu 566,8 milhões de euros.

Falta, assim, o pagamento da Meo, Nowo e DixaRobil.