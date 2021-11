Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A inflação evoluiu para os 2,6% em novembro, variação face ao mesmo mês do ano passado, anunciou esta terça-feira, 30 de novembro o INE (Instituto Nacional de Estatísticas).

Em outubro tinha ficado nos 1,8%.

Excluindo produtos alimentares não transformados e energia os preços subiram 1,8%, o que compara com 1,1% do mês anterior na variação homóloga.

Os produtos energéticos subiram 14,2% em novembro — tinham subido 13. Estima-se 4% em outubro. Registou-se neste mês de novembro um aumento nos preços dos produtos alimentares não transformados de 0,8%, o que compara com uma descida de 0,7% em outubro.

Em cadeia, a subida de novembro foi de 0,5%. O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), que serve de comparação europeia, teve uma variação homóloga de 2,7% (1,8% no mês anterior).

E a variação média nos últimos doze meses atingiu os 1,0% — é esta que serve de indicador para as atualizações salariais. Como tal a atualização sugerida para a administração pública, de 0,9%, está já abaixo da variação média dos últimos doze meses, o que significa uma perda de poder de compra. O Governo tinha dito para a atualização salarial seria tida em conta a inflação anual de novembro, descontada a deflação de 0,1% que se verificou em 2020, o que fica exatamente nos 0,9%.

Alexandra Leitão tinha realçado que a proposta de 0,9% foi calculada “subtraindo da inflação expectável nos 12 meses os 0,1% de deflação que se verificaram em 2020 e, portanto, essa lógica manter-se-á”.

Estes são os dados indicativos da inflação de novembro, sendo o valor final conhecido a 14 de dezembro.

As pensões vão ter a subida automática, que decorre da taxa de inflação sem habitação em novembro e que se situou nos 0,99%. A atualização automática tem em conta a variação média anual do PIB nos últimos dois anos e a taxa de inflação média anual sem habitação de novembro que ficou nos 0,99%.

Assim, as pensões mais baixas de até 2 IAS (atualmente totaliza 877,6 euros) terão uma subida de 0,99%, enquanto as pensões entre 2 IAS e seis IAS (de 877,6 a 2.632) ficam com uma atualização de 0,49% e a partir de seis IAS de 0,24%.

Mas o IAS (Indexante dos Apoios Sociais) será atualizado também em função da inflação de novembro, pelo que os valores mínimos a serem considerados em cada um dos escalões das pensões subirão. O IAS deverá, assim, ficar nos 443,15 euros, o que significa que as pensões que serão atualizadas em 0,99% são as que levarem um valor de 886 euros.

Inflação na Zona Euro dispara

A inflação na Zona Euro, divulgou também hoje o Eurostat, terá atingido os 4,9% em novembro, acima dos 4,1% de outubro. Só por conta da energia a subida foi de 27,4%, face aos 23,7% de outubro, seguindo-se os preços nos serviços (2,7%), bens industriais não energéticos (2,4%) e alimentação, álcool e tabaco (2,2%). Os dados finais serão divulgados a 17 de dezembro.

Portugal teve, em novembro, a segunda taxa de inflação mais baixa do bloco: 2,7%, só acima de Malta (2,3%).