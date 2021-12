Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Alemanha prepara-se para apertar as restrições impostas a quem não levou a vacina contra a Covid-19, com um conjunto de medidas que o ministro da Saúde alemão resume como “praticamente um confinamento para os não vacinados“. A ideia é reduzir os contactos sociais de forma a aliviar a pressão nos hospitais causada pela doença.

A Bloomberg avança que a ainda chanceler alemã, Angela Merkel, vai reunir-se esta quinta-feira com os governadores dos 16 estados regionais para chegar a um acordo sobre as novas restrições, numa altura em que o país regista mais de 70 mil casos diários de infeção. Entre essas medidas estarão novas restrições aplicadas apenas aos não vacinados, à semelhança do que já acontece noutros países. Quem não tem a vacina será, por exemplo, impedido de entrar em restaurantes, teatros ou lojas não essenciais, entre outras restrições ainda não especificadas.

Segundo um rascunho de acordo preparado pelo gabinete de Merkel, citado pela Bloomberg, serão ainda encerradas as discotecas nos locais com maior taxa de infeção e haverá limites ao número de espetadores em eventos de grande dimensão (estes casos aplicam-se a vacinados e não vacinados). Além disso, será proposto que a vacina se torne obrigatória para quem trabalhe em hospitais e lares.

O ministro da Saúde cessante, Jens Spahn, resumiu, esta quinta-feira que as novas medidas significam “praticamente um confinamento para os não vacinados”. “Os mais de 12 milhões de adultos que não estão vacinadas são o que está a criar um desafio para o sistema de saúde”, criticou. No final da reunião haverá uma conferência de imprensa para o anúncio das novas medidas. Um aperto das restrições para os não vacinados também já tinham sido defendidas pelo próximo vice-chanceler alemão, Robert Habeck.