Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma lista com uma generosa quantidade de entradas fabricadas em Portugal, pontuada aqui e ali com umas quantas propostas internacionais que justificam a atenção. Temos camisolas e botas, lanternas e cordas de saltar, pijamas e power stations, jardins para iniciantes e animais da quinta, máquinas arcade e mealheiros, criaturas que rugem em papel e formas em madeira (tão contemporâneas quanto a lembrar brincadeiras de outros tempos).

Com um toque indie ou vintage — e quase sempre à margem do circuito mais comercial — para meninos e meninas, e ainda abrangendo diferentes idades, inspire-se com esta lista de 80 presentes de Natal para os mais pequenos.