O Banco Privado Português (BPP) foi intervencionado pelo Banco de Portugal em dezembro de 2008, mas só agora, quase 15 anos depois, é que todos os processos criminais se encaminham para o seu final.

Mais de um ano após a morte de João Rendeiro numa prisão da África do Sul, Paulo Guichard vai deixar de ser o único ex-administrador e ex-banqueiro preso, após ter regressado do Brasil para se entregar à Justiça. Salvador Fezas Vital e Fernando Lima, ex-colegas de Guichard na administração do BPP, devem começar a cumprir pena de prisão em breve.

Fezas Vital viu o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmar, a 9 de junho, o trânsito em julgado da sua pena de prisão de 2 anos e seis meses por um crime de burla qualificada, enquanto o seu ex-colega Fernando Lima perdeu o último recurso no Tribunal Constitucional, a 7 de julho. Em relação a Lima, em breve o TC deverá emitir nota de trânsito em julgado da sua pena de prisão de seis anos pelos crimes de abuso de confiança, fraude fiscal e branqueamento de capitais no caso de auto-atribuição de prémios de 30 milhões de euros decidida pela administração liderada por Rendeiro.

