Após a justiça suíça arquivar a investigação ao rei emérito espanhol Juan Carlos I, o próprio quer regressar por “uma temporada” a Espanha, avança o El Mundo. Já há datas previstas, uma vez que o rei emérito celebra o seu aniversário a 5 de janeiro, assegura dirigente que conversou com o rei, acrescentando que “ele está muito feliz e animado”.

Contudo, refere o El Mundo, a casa real espanhola não quer o regresso de Juan Carlos I antes do discurso de Natal de Felipe VI para evitar qualquer polémica antes da intervenção do atual monarca.Nega ainda estar a ser preparada a chegada do rei. Por sua vez, a ministra da Coesão Territórial espanhola, Isabel Rodríguez, sublinhou que “é uma decisão do Rei Emérito” e o governo de Pedro Sánchez respeitará “a decisão tomada pela Casa Real”.

À partida, o regresso a Espanha será apenas temporário. Por um lado, é recomendado ao rei manter a sua nova residência fiscal fora do país para evitar novos problemas com o Tesouro, que está a analisar se as suas regularizações fiscais estão em conformidade com a lei, e com o Ministério Público, que mantém uma investigação para determinar se o rei emérito recebeu doações não declaradas e se escondeu fundos em paraísos fiscais. Por outro lado, Juan Carlos I não quererá dar a imagem à família real dos Emirados Árabes Unidos — país onde vive atualmente — de que está lá apenas de passagem e por conveniência.