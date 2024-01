Quando José de Bouza Serrano começou a sua carreira diplomática, em 1978, Juan Carlos I era Rei de Espanha há três anos. É bem conhecida a história que conta que Francisco Franco o escolheu para seu sucessor e quando o ditador morreu o país vizinho tornou-se a única monarquia reposta na Europa durante o século XX. Juan Carlos nasceu em Roma, quando a família estava no exílio, atualmente, quase 10 anos depois de abdicar, vive em Abu Dhabi e as visitas a Espanha são escassas. É por isso que o diplomata português deu à biografia que escreveu o título O Rei sem abrigo. “Claro que é um bocadinho provocatório, tem de ser”, disse em conversa com o Observador. O livro chegou às livrarias no passado dia 23 de janeiro.

Bouza Serrano é neto de avô espanhol, uma das paragens da sua longa carreira diplomática foi na embaixada em Madrid, cruzou-se com o agora Rei emérito inúmeras vezes de ambos os lados da fronteira e assume uma forte ligação a Espanha. Depois de ter escrito uma biografia de Isabel II, A viúva de Windsor, decidiu responder a um desafio antigo e contar a história de Juan Carlos I. O livro arranca com uma descrição de uma questão que pode passar despercebida, mas que faz toda o sentido sob o título da obra. O local onde estão sepultador os reis de Espanha, El Escorial, está cheio e não há lugar para os próximos membros da realeza que morram e tenham direito a ter lá a sua última morada. Os corpos vão inicialmente para uma sala se chama “pudridero” onde tem lugar a decomposição ao longo de um intervalo de tempo entre os 20 e os 40 anos, até irem para o túmulo eterno.

Grande parte do livro é dedicada à infância e à juventude do príncipe de Espanha, depois aos quase 40 anos de reinado que “terminaram daquela maneira abrupta ‘sex, drugs e rock & roll’”, dedica um capítulo ao que chama de “grave doença do Corinnavírus” e ainda há espaço para os anos que sucederam a abdicação, em 2014, rico em contextualização histórica, política e memórias pessoais. Em julho de 2023 vendeu a sua coleção de loiça da China em miniatura ao Museu do Oriente, fez um livro sobre o tema, e quando abriu a exposição a infanta Margarida, irmã de Dom Juan Carlos, não faltou à inauguração.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.