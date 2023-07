O Rei Emérito de Espanha estará a preparar o seu regresso definitivo a casa para o próximo outono, caso o Partido Popular ganhe as eleições gerais do próximo dia 23 de julho. Juan Carlos terá comentado as intenções com os amigos com os quais viaja habitualmente à Galiza, avança o jornal El País.

Juan Carlos está a viver em Abu Dhabi desde agosto de 2020, quando já era alvo de escândalos de corrupção. Atualmente, terá planos para se instalar num dos recintos do Palácio da Zarzuela, caso tal seja possível, embora esta ideia seja desconhecida tanto para o atual governo, como para a casa do Rei. Esta é a residência real oficial onde moram os reis Felipe e Letizia e a rainha Sofia, em diferentes dependências.

No final do passado mês de maio, o atual primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, anunciou que o país iria a eleições legislativas antecipadas no próximo dia 23 de julho e o maior partido da oposição, o Partido Popular liderado por Alberto Nuñez Feijóo, tem estado à frente nas intenções de votos nas sondagens. Se ganhar, Juan Carlos regressará a Espanha, garantem amigos do círculo próximo de Juan Carlos.

As mesmas fontes apontam o outono como data para a mudança, altura em que o novo governo já estará em funções. Segundo o jornal espanhol, os amigos do Rei Emérito acreditam que, com Feijóo como primeiro-ministro, o monarca poderá instalar-se em Madrid num edifício sob a alçada do Património Nacional, logo, do governo.

O líder do PP defende que a decisão de Juan Carlos regressar a Espanha apenas cabe ao próprio, uma vez que não tem nenhum assunto pendente com a justiça. “O PP é um partido constitucional e temos o máximo respeito pela monarquia, crucial no nosso sistema democrático. O Rei Emérito foi uma figura chave na nossa história, não tem assuntos pendentes e qualquer decisão sobre o seu âmbito pessoal diz-lhe respeito a ele e à casa real”, declarou Feijóo ao El País esta quarta-feira.

O atual governo de Espanha afirma que o plano do círculo do Rei Emérito tem “fissuras”, acredita que Feijóo o desconhece e destacam que as eleições de 23 de julho têm como objetivo escolher o próximo primeiro-ministro de Espanha e nada têm que ver com a monarquia.

O Rei Emérito é esperado na localidade galega de Sanxenxo para participar numa regata ainda este mês, entre os dias 26 de julho e 1 de agosto, ou seja, já depois das eleições. O Rei Emérito ficará novamente instalado na casa de Pedro Campos, amigo e dono do barco onde compete o monarca, e a sua estadia tem como objetivo treinar para uma competição náutica que acontecerá em finais de agosto na ilha inglesa de Wight.