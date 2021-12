Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Reddit, a rede social que saltou para a ribalta com os fóruns em que os investidores particulares se organizaram para comprarem e venderem determinadas ações, avançou, junto dos reguladores do mercado de capitais norte-americanos, para uma futura colocação em bolsa.

Segundo a Reuters, o pedido junto da SEC (Securities and Exchange Commission) foi feito de forma sigilosa, não tendo revelado o número de ações que vai colocar ou o intervalo de preço a que pretende fazer o IPO (oferta pública inicial).

O pedido acontece numa altura em que os níveis de colocação em bolsa nos Estados Unidos bateram recordes em 2021. Robinhood, Coupang, Coinbase foram algumas das companhias que avançaram este ano para o mercado de capitais.

Em setembro a Reuters avançou que a Reddit pretendia garantir uma avaliação de mais de 15 mil milhões de dólares na altura em que fizesse o IPO.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Fundada em 2005 por Steve Huffman e por Alexis Ohanian, a Reddit foi avaliada em 10 mil milhões de dólares num financiamento junto de investidores privados no início deste ano. Os maiores acionistas da empresa atualmente incluem a Fidelity Investments, a Andreessen Horowitz, a Sequoia Capital e a Tencent Holdings.

A Reddit tinha, em outubro, cerca de 52 milhões de utilizadores ativos por dia e mais de 100 mil comunidades de discussão ou, como são designadas, sub-reddits. A companhia conseguiu um crescimento significativo quando no início do ano teve um fluxo mais elevado de investidores particulares nos seus fóruns sobre ações, que levou a um movimento de compra de ações da GameStop, implicando perdas avultadas às entidades que apostavam na desvalorização do valor desta entidade.