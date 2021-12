O presidente da câmara Municipal de Londres, Sadiq Khan, disse este sábado estar “incrivelmente preocupado” com a ausência de trabalhadores nos serviços públicos da saúde e na polícia devido ao aumento rápido dos contágios da covid-19 com a variante Ómicron.

Em declarações à BBC, Khan encorajou a população a ser vacinada com a dose de reforço, assim como a também serem vacinados aqueles que não receberam a primeira dose, dizendo que “nunca é tarde” para se imunizarem.

A Ómicron já é a variante da covid-19 dominante na capital britânica, onde as infecções aumentaram 28,6% na última semana, segundo dados das autoridades do Reino Unido.

“O grande problema que temos é o número de londrinos infectados com o vírus e isso traz grandes problemas pela ausência de funcionários e a capacidade de os nossos serviços públicos funcionarem em níveis ótimos”, acrescentou Khan.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estou extremamente preocupado pelas ausências de pessoal na saúde pública, nas corporações de bombeiros, nos serviços de polícia, nas nossas autoridades locais”, afirmou.

O Presidente da Câmara Municipal (Mayor) de Londres, visitou hoje o estádio de futebol do Chelsea, Stamford Bridge, onde as pessoas podem ser vacinadas sem hora marcada.

Segundo os dados mais recentes, o número de infecções por coronavírus no Reino Unido atingiu na sexta-feira um novo mácimo desde o início da pandemia, pelo terceiro dia consecutivo, atingindo 93.045 casos em 24 horas, cerca de 5.000 a mais do que no dia anterior, enquanto os internamento hospitalares aumentaram 8,1% nos últimos sete dias.