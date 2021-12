Teste negativo obrigatório em restaurantes e limites ao álcool na rua. As novas medidas do Governo para o Natal e Passagem de Ano

Só entra em restaurantes no Natal e Ano Novo quem teste negativo. Voltam as lotações nas lojas, antecipa-se a semana de contenção e as discotecas encerram mais cedo. As novas medidas do Governo.