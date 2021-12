Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante os últimos anos, a Nikola foi uma prometedora startup que pretendia produzir camiões e tractores para semi-reboques animados por motores eléctricos. Não necessariamente alimentados pela energia armazenada em acumuladores, mas sobretudo com energia produzida a bordo com a ajuda de células de combustível a hidrogénio, como estava previsto no início do projecto. Depois, muita água correu debaixo da ponte, com muitas promessas falsas e algumas vigarices, o que levou ao afastamento do CEO e fundador, Trevor Milton, que está a braços com a justiça e tudo indica que vai perder este braço de ferro.

Com Milton fora, a Nikola continuou a sua marcha, apesar dos seus grandes apoios terem optado por fugir a grande velocidade, como foi o caso da GM. A prova que as habilidades do fundador não “mataram” a Nikola é que o construtor norte-americano conseguiu materializar o seu camião eléctrico, que concebeu devido a um acordo com a Iveco, empresa que lhe cede a base do seu mais recente veículo pesado. E a primeira unidade, no caso um tractor para um veículo pesado semi-reboque, daqueles indicados para puxar contentores, vai ser entregue ao porto de Los Angeles, estando igualmente previsto funcionar no porto de Long Beach, a apenas 6,6 km do primeiro.

Celebrating another step toward a sustainable future where what once seemed impossible is becoming possible. #TeamNikola cheered on as the pre-series BEV trucks came off-the-line at the #NikolaCoolidgeFacility. Next stop, customer deliveries. pic.twitter.com/750gJoSDBi — Nikola Motor Company (@nikolamotor) December 14, 2021

Quem adquiriu o Nikola Tre a bateria, para deslocar os contentores nestes dois portos americanos, foi a Total Transportation Services (TTS), que comprou 100 unidades, incluindo 30 versões a bateria e 70 a fuel cells a hidrogénio. De momento, a TTS apenas recebeu dois tractores a bateria (com um a estar já em funcionamento) e outros tantos a células de combustível. Os restantes camiões a bateria serão entregues mais tarde, em 2022, enquanto os alimentados pela energia que produzem a bordo, através das fuel cells, não chegarão antes de 2023.