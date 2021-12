Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os novos pais portugueses não inovaram nos nomes que escolheram para os filhos nascidos ao longo deste ano: Francisco e Maria voltaram ser os nomes mais adotados em 2021, à semelhança do que já tinha acontecido no ano passado.

É o que revelam os dados enviados pelo Ministério da Justiça ao Correio da Manhã, que revelam ainda o nascimento de uma rapariga chamada Georgina e de um rapaz chamado Éder. Houve também 15 meninos nascidos em 2021 e batizados com o mesmo nome do Presidente da República, Marcelo, e 12 meninas com o mesmo nome que Cristina Ferreira.

Além das 4.599 crianças do sexo feminino batizadas de Maria, registaram-se ainda 1.157 meninas chamadas Leonor e 1.126 de nome Matilde. No top 10 dos nomes mais adotados em 2021 constam ainda Alice (1.025), Carolina (906), Benedita (884), Beatriz (841), Francisca (655), Mariana (630) e Laura (617).

Entre os rapazes, contabilizam-se 1.433 rapazes chamados Francisco, 1.269 chamados João e 1.175 de nome Duarte. Os outros sete nomes mais comuns entre os bebés do sexo masculino nascidos este ano foram Afonso (1.132), Tomás (1.128), Lourenço (1.043), Santiago (1.014), Gabriel (971), Martim (933) e Miguel (882).