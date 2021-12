Os futebolistas do FC Barcelona Ousmane Dembélé, Samuel Umtiti e Gavi testaram positivo ao coronavírus, elevando para sete o número de jogadores infetados, anunciou esta quarta-feira o clube catalão.

“Os jogadores Dembélé, Umtiti e Gavi apresentaram resultados positivos para a Covid-19 nos testes de PCR efetuados à equipa. Os jogadores estão de boa saúde e isolados em casa. O clube informou as autoridades competentes”, refere o FC Barcelona no seu sítio na Internet.

Dembélé, Umtiti e Gavi elevam para sete o número de jogadores que acusaram positivo, juntando-se na indesejada lista Covid-19 a Dani Alves, Jordi Alba, Clément Lenglet e Abde Ezzalzouli.

Com estes novos três casos no plantel, o treinador Xavi Hernández vê a sua margem de manobra ainda mais limitada para delinear um onze em condições para o jogo de domingo em casa do Maiorca, da 19.ª jornada da Liga.

O FC Barcelona ocupa a sétima posição da tabela classificativa, com 28 pontos, a 18 do líder Real Madrid, que soma mais um jogo.