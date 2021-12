Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ricardo Salgado vai ter a devolução de 700 mil euros do seu património que estava arrestado. Segundo o Correio da Manhã, o juiz Ivo Rosa produziu um despacho no qual anulou a decisão de Carlos Alexandre, que, em outubro, manteve o arresto preventivo sobre uma conta bancária de Maria João Salgado — mulher do ex-presidente do BES — no Deutsche Bank em Portugal.

O arresto tinha sido decretado no âmbito do congelamento dos bens do casal no âmbito da acusação Universo Espírito Santo. Nessa acusação, o Ministério Público contabilizou em 11,8 mil milhões de euros a vantagem obtida pela alegada prática dos crimes de burla qualificada, corrupção no setor privado, infidelidade, branqueamento de capitais e manipulação de mercado.

O dinheiro tem origem na venda de um imóvel que pertencia à herança da mãe de Ricardo Salgado, que morreu em dezembro de 2010. Ora, em 2017 é depositado na conta de Maria João Bastos Salgado um cheque do BCP no valor de 700 mil euros emitido a favor de Ricardo Salgado, correspondente à sua parte na venda desse imóvel. A defesa alegou que este dinheiro era da mulher de Salgado que não é visada no processo.

Face ao levantamento deste arresto, o Ministério Público (MP) vai recorrer da decisão para a Relação de Lisboa, acrescenta o CM.

O CM avança ainda que Ricardo Salgado não requereu, para já, um tutor para o acompanhar na doença de Alzheimer, considerando que, tendo os bens arrestados, não pode dispor livremente deles.