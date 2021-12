Portugal regista mais 30 mil casos de Covid-19. É o quarto dia consecutivo com novos máximos

Todas as vítimas mortais de Covid-19 registadas dizem respeito a pessoas que tinham mais de 40 anos — uma das vítimas, uma mulher, tinha entre 40 e 49 anos. Já na faixa entre os 50 a 59 anos não há mortos registados. Porém, na faixa entre os 60 e 69 um dos óbitos é referente a um homem. Relativamente às vítimas entre os 70 e 79, dois são homens e quatro são mulheres. Por fim, houve sete óbitos registados de homens com mais de 80 anos e três de mulheres.

Na distribuição dos 18 óbitos pelo território nacional, sete das mortes registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, três na região Centro e mais três região Norte, duas na madeira e outros dois no Algarve e um no Alentejo.

No que diz respeito à distribuição geográfica dos novos casos, Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte concentram mais de metade das novas infeções — a primeira acumula 14.903 novos casos, a segunda 9.435. Segue-se a região Centro, com 3.340 casos. O Algarve é a quarta região com mais casos (978), seguida da Madeira (914), do Alentejo (911) e dos Açores (348).