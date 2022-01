Boletim DGS. Portugal ultrapassa os 200 mil casos ativos

Ainda assim, os números estão muito longe do que se observava na mesma altura de 2021: a 2 de janeiro do ano passado, estavam internadas 2.858 pessoas, mais do dobro do que atualmente, sendo que 492 estavam em cuidados intensivos, mais do triplo do que hoje.

55% dos novos casos foram em Lisboa e Vale do Tejo

Mais de metade (6.111, 55%) das novas infeções foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, que também oficializou o maior número de óbitos (mais cinco).

Em termos de novos casos, segue-se a região Norte (2.998), o Centro (596), a região autónoma da Madeira (525), o Alentejo (374), o Algarve (340) e a região autónoma dos Açores (136).