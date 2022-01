Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um navio alemão de cruzeiros que estava retido em Lisboa após ter sido identificado um surto de Covid-19 a bordo já não vai partir este domingo rumo a Lanzarote. O número de casos continuou a subir, cresceu nas últimas horas e a viagem que se ia iniciar às 18h de este dia 2 de janeiro foi cancelada.

A notícia é avançada pela CNN Portugal e pela Agência Lusa, tendo sido confirmada pelo comandante do Porto de Lisboa, Diogo Vieira Branco. À CNN Portugal, Vieira Branco detalhou: “A companhia entendeu terminar o cruzeiro porque estava irremediavelmente comprometido”. Já em declarações à Agência Lusa recusou que o cancelamento da viagem signifique que a situação esteja descontrolada: “Porque não está”.

O navio proveniente da Alemanha, da empresa AIDANova, começou por ficar retido em Lisboa depois de ter sido identificada mais de uma dezena de casos de infeção pelo novo coronavírus a bordo. Esse número foi, porém, aumentando. Nas últimas horas foram identificadas mais 12 infeções (oito tripulantes e quatro passageiros) e, com um total de 64 infeções já detetadas, a viagem rumo a Lanzarote ficou sem efeito.

Os passageiros que tiverem teste de diagnóstico negativo à infeção serão encaminhados para o Aeroporto de Lisboa para voltarem ao ponto de origem. Isto porque a companhia responsável pelo cruzeiro organizou a operação de ligação aérea que retirará todos estes elementos de solo nacional, esta segunda-feira. Já para a saída do navio de águas portuguesas ainda não há data prevista.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O plano de viagem passava pela partida rumo a Espanha, mas com uma escala prévia do navio no Funchal para os tripulantes e passageiros assistirem ao fogo de artifício de passagem do ano. Também essa escala foi cancelada.