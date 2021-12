Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um navio de cruzeiros alemão com mais de mil passageiros a bordo está retido no porto de Lisboa depois de terem sido detetados casos positivos de Covid-19 entre a tripulação. A embarcação tinha com destino o arquipélago das ilhas Canárias, onde deveria chegar na próxima semana — mas, antes, tinha escala marcada na ilha da Madeira, para assistir ao fogo-de-artifício no porto do Funchal.

Todavia, a deteção de casos positivos impediu o navio — o AIDAnova, da empresa alemã AIDA — de zarpar.

Segundo a CNN Portugal, o navio ficará retido pelo menos até domingo, estando a aguardar a substituição dos membros da tripulação infetados. Os casos, pelo menos 17 positivos, foram detetados em testes de rotina e os tripulantes foram retirados do barco, estando a cumprir o isolamento em hotéis lisboetas.

Os passageiros mantêm-se no interior do navio, mas podem sair caso tenham um teste negativo à Covid-19.

Também à CNN Portugal, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou que as autoridades de saúde internacionais estão a acompanhar o caso e que, do ponto de vista clínico, regista-se uma “boa evolução”.