O jogo que mostrou que a Premier é a melhor liga – e está de novo a caminho do Manchester City (a crónica do Chelsea-Liverpool)

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Chelsea tinha problemas. Além de somar apenas uma vitória nos últimos quatro jogos da Premier, o que afastou a equipa ligeiramente do primeiro lugar, Thomas Tuchel ganhou um “problema inesperado” com uma entrevista da contratação mais cara de 2021, Romelu Lukaku, que mostrou a sua insatisfação com os meses iniciais do regresso a Londres e abriu a porta do anterior clube, o Inter – o que fez com que o técnico germânico, mesmo não contando também com Timo Werner, deixasse o avançado belga fora dos convocados e dissesse que “esse era o tipo de ruído que que a equipa não necessitava nesta fase da época”.

O Liverpool tinha problemas. A seguir às seis vitórias consecutivas chegaram um empate e uma derrota, em Leicester, numa fase em que os jogadores africanos se começam a preparar para seguirem para a Taça das Nações Africanas (como Salah, Mané ou Naby Keita) e em que Jürgen Klopp está de fora após ter contraído Covid-19, sendo que como um mal nunca vem só também o guarda-redes Alisson, o central Matip e o avançado Firmino tiveram testes suspeitos, como explicava a Sky Sports, ficando fora do jogo.

No entanto, com mais ou menos problemas, a 11.ª vitória consecutiva do Manchester City em Londres com o Arsenal, conseguida nos descontos com um golo de Rodri que fez o 2-1, colocava uma pressão extra no jogo grande da jornada da Premier League pela distância em relação ao primeiro lugar de Chelsea (11 pontos com menos um jogo) e de Liverpool (12 pontos com menos dois jogos). E, no final de uma partida que teve a melhor primeira parte não só desta Premier League mas dos últimos anos, foi a equipa de Pep Guardiola que saiu a sorrir, beneficiando do empate a dois entre os dois candidatos ao título.

2 – This is only the second Premier League game between two teams starting the day in the top four to see both teams score 2+ goals in the first half, following Arsenal’s 3-2 win over Manchester United in November 1997. Slugfest. pic.twitter.com/o6dzYfLlhz — OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2022

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Com Mason Mount, Pulisic e Havertz no tridente ofensivo tendo Kovacic em vez de Jorginho ao lado de Kanté à procura de outra capacidade de jogar de forma vertical, o Chelsea entrou bem, a pressionar alto e a ganhar uma oportunidade flagrante fruto desse disposição, com uma tentativa de alívio de Alexander-Arnold a bater em Mount e a sobrar para Pulisic, que sozinho não conseguiu bater Caoimhín Kelleher. Quem? Esse mesmo, o terceiro guarda-redes do Liverpool que ganhou uma vaga na Premier League e logo em Stamford Bridge depois dos testes suspeitos de Alisson, Matip e Firmino. Salvou os reds aos 6′, fez a festa aos 9′: Diogo Jota recebeu entre linhas, tentou o passe para a entrada de Sadio Mané, Chalobah cortou de forma atabalhoada e o senegalês bateu o compatriota Mendy quando estava sozinho na área.

[Clique nas imagens para ver os golos do Chelsea-Liverpool em vídeo]