Vault by Vans x Geoff McFetridge

Já pintou pontes, dedicou-se ao design gráfico e industrial, aos filmes e aos têxteis. Um dos ensaios mais recentes convida-nos a deslizar com uma destas cinco silhuetas icónicas. Vault by Vans x Geoff McFetridge é o resultado da colaboração entre a conhecida marca e o artista, que resulta numa coleção cápsula de vestuário e ténis, com McFetridge a aplicar a sua assinatura e tons vibrantes numa homenagem à cultura jovem. Vault by Vans x Geoff McFetridge destaca-se com o modelo OG Authentic LX, numa série de recriações com tecidos selecionados das peças favoritas do criador, da camisa que utiliza para pintar, à sua tote bag com 20 anos, sem esquecer o par de Vans que comprou durante as suas viagens de infância ao Japão.

Flutur

O vislumbre inicial foi possível a 18 de dezembro e marcou a primeira parceria de produto entre a PUMA e a estrela pop Dua Lipa. Com edição limitada, a coleção cápsula Flutur é composta por quatro peças de vestuário e calçado. Criações que se inspiram nos anos 90 e que são uma pequena amostra da linha completa, que será lançada neste novo ano. Atenção ao pormenor do novo logotipo, que também espelha esta metamorfose: reúne o nome de Dua Lipa e a formstrip da PUMA, que agora se transforma numa borboleta iridescente.

L-Gard Breaker

É inspirada numa armadura, apresenta-se com um aspeto inviolável e resistente, mas nada tema: a dinâmica L-Gard Breaker da Lacoste foi projetada para uma vida flexível e portanto o conforto não leva qualquer pontapé. Este novo modelo de sapatilhas/ténis promete liberdade de movimento e versatilidade: levou ao esforço ao limite quando ativou o modo de ação? Agora está a aproveitar a caminho do merecido repouso? Pode oscilar várias vezes ao longo do dia, que o calçado promete acompanhar o ritmo.

Yosemite Wanderings

Pense no conforto do lar (mesmo quando o martírio do confinamento tiver passado de vez) e nas atividades ao ar livre. Aventuras mais ou menos extremas ao fim de semana ou um simples passeio no parque, você decide, desde que o look de montanha tenha o carimbo da nova linha Yosemite Wanderings da FILA. Enche-se de tons amarelo, laranja e branco (para um toque de cor na paisagem mais invernosa) e está pronta para conjugar por camadas ou para combinar com outros estilos. Quanto à gama de materiais vai da sherpa fofa a lã polar, sem esquecer o algodão ripstop. Para eles e elas, conte com costuras e cordões em cores contrastantes e bainhas revestidas a borracha. E, claro, não faltam calças de caminhada com bolsos práticos.

Nano X1 Grow

Tome nota destas valências: conforto, velocidade e controlo. O esperado Nano X1 Grow da Reebok oferece estabilidade à prova de todos os treinos, faz uso da tecnologia Flexweave, e a sua biqueira delicada e a energia FloatRide permitem um movimento fluído e rápido. Só falta dizer que este modelo lançado há mais de uma década tem seguido a marcha evolutiva, sendo agora desenhado a partir de materiais reciclados e orgânicos — a pensar na comunidade fitness mas também no compromisso com o ambiente.

Ivy Park X Adidas

Vestidos, blazers, chapéus reversíveis, calças, ténis, bodies, hoodies ou casacos como estes com plumagem sintética (300 euros). Ah, e não faltam peças para crianças nesta linha Hall of Ivy, com a diversidade a abraçar tanto opções de puro activear como combinações mais estruturadas, bem ao estilo da musa inspiradora. São mais de uma centena que vão voando num ápice, como é habitual sempre que a Ivy Park de Beyoncé se cruza com o caminho da Adidas — este é já o quinto encontro e conta com as filhas da cantora na campanha. A coleção mais recente ainda cheira a fresco mas é melhor correr se quiser apanhar.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer