A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou esta segunda-feira que já começou a produzir uma vacina contra a variante Ómicron do coronavírus. O CEO da empresa, Albert Bourla, confirmou a informação e revelou que a vacina ficará pronta no próximo mês de março.

Por outro lado, Albert Bourla deixa claro que ainda não sabe se será necessária a utilização desta nova vacina numa eventual quarta dose de reforço, mas resslva que, na dúvida, o melhor é “ser testada e fazer experiências”.

Tal como a Pfizer, também a Moderna já começou a trabalhar em doses de reforço da vacina que sejam eficazes para combater a variante Ómicron.

A CEO Stephane Bancel garante que os ensaios clínicos para testar a eficácia da nova vacina arrancaram em dezembro e acredita que a mesma ficará pronta até ao outono.

Pfizer CEO Albert Bourla says a vaccine that targets the omicron variant will be ready in March. “I don’t know if we will need it. I don’t know how it will be used. But it will be ready.” https://t.co/hMjE86D1M1 pic.twitter.com/yC7NTzjgaa

— CNBC (@CNBC) January 10, 2022