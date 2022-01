Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há muito que se fala que a Volkswagen pretendia desistir do Passar, ao contrário do que o construtor previa para o Golf. Acredita o fabricante alemão que ficará bem representada no segmento D com a gama mais recente do Arteon, a que se vai juntar durante um determinado período o Passat Variant. Isto é que afirma a Autocar, alegando a confirmação da morte anunciada da berlina por um porta-voz da marca.

A explicação para a condenação do Passat de quatro portas e não da carrinha ou da gama Arteon, deve-se ao facto do Passat Variant vender cerca do dobro da berlina. Comparativamente ao Arteon, que oferece níveis similares de dimensões exteriores e interiores, este modelo de aspecto mais sofisticado tem a vantagem de possuir um posicionamento mais premium, o que lhe permite praticar preços superiores com mecânica similar.

A saída de cena do Passat vai deixar espaço para a chegada do Aero B, o Passat eléctrico concebido sobre a plataforma MEB. O Passat a bateria deverá surgir algures entre o final de 2022 e o início de 2023 e o facto de recorrer a uma base de grande produção, que também é utilizada por modelos como os VW ID.3 e ID.4, será certamente sinónimo de um posicionamento competitivo em matéria de preço.