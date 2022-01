Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O príncipe Harry vai participar numa cimeira da StartUp BetterUp, da qual é Chief Impact Officer, desde março de 2021. A empresa de Silicon Valley dedica-se à promoção da saúde mental e neste evento, que acontece a 3 de fevereiro e será virtual, o príncipe vai partilhar “histórias e desafios pessoais”, noticia o Daily Mail. Será a sua primeira aparição pública em 2022.

O anúncio chegou através do Twitter e foi feito pelo jornalista Omid Scobie, amigo dos duques de Sussex e co-autor do livro “Finding Freedom”. “No seu papel como Chief Impact Officer na @BetterUp, o príncipe Harry vai se juntar ao CEO @Arobichaux num evento virtual a 3 de fevereiro para falarem sobre o seu ‘grande compromisso’ com a nova iniciativa da empresa #InnerWork.”, revela Scobie. O jornalista acrescenta que espera “ouvir o duque falar sobre histórias, desafios e sucessos pessoais”.

Também num tweet, a empresa BetterUp explica que a iniciativa Inner Work é um “esforço consciente e atento para organizar o teu interior: os teus pensamentos e reações, os teus sentimentos e instintos”. Além disso, está “relacionado com atividades que recarregam, reinspiram e reacendem o teu sentido de propósito. É o trabalho que se dedica a organizar a tua mente”.

In his role as Chief Impact Officer at @BetterUp, Prince Harry will join CEO @Arobichaux for a virtual event on Feb 3 to discuss their "bold commitment" to the company's new #InnerWork initiative. Expect to hear the duke talking about personal stories, challenges, and successes. https://t.co/yQbvtf5c1G pic.twitter.com/hxJ4heu2AU — Omid Scobie (@scobie) January 13, 2022

Depois das entrevistas de 2021 em que o príncipe revelou alguns dos problemas com a sua família, o anúncio da sua participação nesta discussão e sob o referido tema, é impossível não especular se Harry irá expôr novas questões ou episódios que possam embaraçar a família real.

A fundação dos duques de Sussex anunciou em junho de 2021 que o príncipe Harry lançará um livro que será “uma memória íntima” e no qual vai partilhar “experiências, aventuras, perdas e lições de vida que ajudaram a formá-lo”.

Teme-se que as revelações do príncipe Harry possam ser especialmente desagradáveis para a família real, num começo de ano já marcado pelo escândalo que envolve o príncipe André e com uma festa à porta. A rainha Isabel II celebra o seu Jubileu de Platina, 70 anos no trono britânico e as festividades começam já em fevereiro, tendo os seus pontos altos no verão.

Os duques de Sussex foram noticia pela última vez, mesmo antes do Natal, quando partilharam o postal de festividades com uma fotografia da sua família de quatro e onde se podia ver a pequena Lilibet Diana pela primeira vez.