Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Boris Johnson está há dias no de um olho de furacão que parece não abrandar. Depois de dois pedidos de desculpa por festas realizadas em altura de confinamento, o jornal The Mirror revela que o staff de Downing Street realizava festas regulares durante a pandemia, com o primeiro-ministro a comparecer às “wine-time Fridays” (“sextas-feiras de vinho”, na tradução livre) com regularidade.

Fontes contam que Johnson encorajava membros da equipa a “descomprimir” apesar das regras do confinamento estarem em vigor. O evento seria tão popular que o staff chegou a comprar um frigorífico para as garrafas de vinho branco, mas também Prosecco e cervejas, um investimento traduzido em 142 libras.

A isso acresce o relato de que membros do staff iam à vez, todas as sextas-feiras, a um supermercado em Westminster com uma mala para encher o frigorífico com uma capacidade para 34 garrafas. O mesmo terá acontecido na véspera do funeral do príncipe Filipe.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Esta sexta-feira foram reveladas duas novas festas em Downing Street, realizadas na noite anterior ao funeral do marido da rainha Isabel II, com um porta-voz de Johnson a pedir desculpas pelo sucedido. Na quarta-feira antes era a vez do primeiro-ministro pedir desculpa aos britânicos também por causa de uma festa realizada quando o confinamento contra a Covid-19 estava em vigor.

As “sextas-feiras de vinho” são uma tradição de longa data em Downing Street, mas continuaram a acontecer mesmo após a introdução de restrições para combater a pandemia, com fontes a comentar que às vezes duravam até às 00h, envolvendo vinho, cerveja e jogos como o Pictionary. Foram mais populares entre o outono de 2020 e primavera do ano seguinte.

O mesmo jornal dá conta de pelo menos 15 festas que aconteceram na residência oficial do primeiro-ministro britânico, mas também em Whitehall e na sede do Partido Conservador. Todas elas numa altura em que milhões estavam confinados em casa. Boris Jonhson é acusado de participar em pelo menos quatro dos eventos.