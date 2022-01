Boris Johnson cada vez mais na corda bamba. E Dominic Cummings vai fazer tudo para que caia

Não há nenhum facto para provar esta conversa — até porque se trata de uma conversa privada —, mas ela é ilustrativa do estilo arrasador de Cummings, que parece disposto a dizer o que for preciso para passar a sua mensagem. Afinal, o homem que está a divulgar informações sobre as festas em Downing Street é o mesmo que pode ter criado essa mesma estratégia de motivação de equipa. “Para ganhar campanhas”, escreveu em tempos, é preciso “mulheres giras e cerveja e pizza e música no gabinete todas as noites de sexta-feira e sábado, porque assim o local fica a rebentar de energia”, escreveu na sua newsletter pessoal em tempos. Só que agora há uma grande diferença: Cummings referia-se à campanha para o referendo do Brexit, altura em que não vigorava um confinamento contra a Covid-19.

Dominic Cummings, o homem que consegue “plantar ideias”

“Implacável” é uma palavra que se adapta que nem uma luva a Dominic Cummings. Nascido em Dunham, no norte de Inglaterra, é filho de um engenheiro petrolífero e de uma professora especialista em comportamento. Estudou em boas escolas e entrou em Oxford para estudar História Moderna, onde deu nas vistas: “Ele era muito mais engraçado e fixe do que eu”, resumiu um antigo colega ao Telegraph em 2020. “É fácil de perceber como é que ele acabou a aconselhar o primeiro-ministro. Podia ter acabado a fazer algo louco, como ser o ditador de um país distante. Isso não seria surpreendente”.

Uma personagem atípica, que encontrou lugar para a sua inteligência na política. O seu primeiro grande sucesso foi como conselheiro da campanha North East Says No, contra a criação de um parlamento regional, em 2004. As sondagens indicavam a vitória do “Sim”, mas o “Não” acabou por vencer com quase 80% dos votos.

À altura, Cummings criou uma série de slogans que deram nas vistas: “Os políticos falam, nós pagamos” e “Mais médicos em vez de mais políticos”. Curiosamente, é também da sua autoria um outro slogan político que marcou uma campanha para sempre: “Take back control” (“Tome o controlo de volta”), da campanha pelo “Sim” no referendo do Brexit, que Cummings liderou. Considerado o maior estratega da campanha e parcialmente responsável pela vitória do “Sim”, Cummings inspirou até a personagem principal do telefilme The Uncivil War, onde foi interpretado pelo ator Benedict Cumberbatch. Só para dar um exemplo da sua eficácia: num debate televisivo durante a campanha, Boris Johnson usou a expressão “tomar o controlo” sete vezes na declaração inicial.