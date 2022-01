Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem fez, pelo menos, quatro reféns este sábado numa sinagoga na cidade de Fort Worth, no Texas. A polícia foi chamada ao local pelas 11h (hora local) e as pessoas foram retiradas das áreas envolventes da Congregação Beth Israel. O encontro na sinagoga estava a ser transmitido via Facebook quando o incidente ocorreu. Não há, para já, relato de feridos.

A Associated Press escreve que o homem em questão — que ainda não foi identificado — exigiu a libertação de uma neurocientista paquistanesa, Aafia Siddiqui, que foi condenada por tentar matar oficiais do exército norte-americano no Afeganistão. As autoridades ainda estão a tentar determinar o motivo do ataque.

O Departamento Policial de Colleyville partilhou na respetiva conta de Twitter que foi mobilizada uma equipa SWAT. “É uma situação em desenvolvimento, e temos muitos agentes no local”, afirmou ainda Katie Chaumont, porta-voz do FBI em Dallas.

We are currently conducting SWAT operations around the 6100 block of Pleasant Run Rd. All residents in the immediate area are being evacuated. Please avoid the area. — Colleyville Police (@ColleyvillePD) January 15, 2022

De acordo com a AP, que cita dois polícias que preferiram manter o anonimato, o homem terá feito ao todo quatro reféns que estarão no interior da sinagoga — um deles será o rabi.

Os negociadores de crise do FBI também estão no local e estão em contacto com alguém no interior da sinagoga. Não se sabe se o homem em causa está ou não armado. A polícia fechou, entretanto, o acesso às estradas que rodeiam a sinagoga.

I am closely monitoring the hostage situation taking place in Congregation Beth Israel in Colleyville, Texas. We pray for the safety of the hostages and rescuers. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 15, 2022

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, partilhou no Twitter que o presidente Joe Biden foi informado da situação e está a receber atualizações. Também o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, assegurou estar a seguir a situação de perto.