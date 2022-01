Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi revelado esta quarta-feira o título da série baseada nos livros de J.R.R. Tolkien, “O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder”. A produção da Amazon Prime tem estreia agendada para 2 de setembro e, segundo foi adiantado, será centrada na história da criação dos anéis e da ascensão de Sauron.

“Este é um título que imaginamos que pudesse viver na lombada de um livro, ao lado de outros clássicos de J.R.R. Tolkien”, afirmaram os produtores executivos, J. D. Payne e Patrick McKay, em comunicado.

[O vídeo em que se revela o título da série de “O Senhor dos Anéis”, divulgado esta quarta-feira:]

“‘Os Anéis do Poder’ unem todas as principais histórias da Segunda Era: a forja dos anéis, a ascensão do Lorde das Trevas Sauron, o épico conto de Númenor e a Última Aliança entre os Elfos e os Homens. Até agora, as audiências só viram a história do Anel no ecrã — mas antes de existir só um, houve vários… E estamos entusiasmados em partilhar a história épica de todos.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A história passa-se milhares de anos antes dos eventos narrados em O Hobbit, o primeiro livro de Tolkien passado no universo da Terra Média, que relata como o hobbit Bilbo Baggins tomou posse do Anel. Segundo as informações, o elenco inclui personagens conhecidas do público e novas figuras, que terão de enfrentar o “ressurgimento do mal na Terra Média”.

O elenco da série inclui atores como Cynthia Addai-Robinson, Robert Aramayo, Owain Arthur, Maxim Baldry, Nazanin Boniadi ou Morfydd Clark. A produção é liderada pelos produtores executivos J.D. Payne e Patrick McKay e conta com Wayne Che Yip na coprodução executiva e realização, juntamente com J.A. Bayona e Charlotte Brändström. Christopher Newman é o produtor.

A produção está a decorrer em estreita cooperação com o Tolkien Estate and Trust, a HarperCollins, responsável pelas edições em inglês de Tolkien, e a New Line Cinema, da Warner Bros. Entertainment, produtora dos filmes de “O Senhor dos Anéis”, lançados em 2001, 2002 e 2003, e de “O Hobbit”, de 2012 a 2014.