“Acha que a inflação é uma desvantagem política nas eleições intercalares?”, perguntou um correspondente da Fox News na Casa Branca, durante uma conferência de imprensa com o Presidente dos Estados Unidos. “Não, é um grande trunfo”, respondeu Joe Biden de forma irónica. “Mais inflação. Que filho da p*** estúpido”, murmurou, não esperando que o microfone captasse o tom de voz mais baixo.

O incidente foi também captado por câmaras, descreve a CBS News. O jornalista em causa, Peter Doocy, disse, mais tarde, em entrevista na Fox News, que ele próprio não ouviu o comentário do Presidente, devido ao barulho na sala, e foram outros jornalistas que lhe contaram o que tinha acontecido.

Biden calls Peter Doocy a “stupid son of a bitch”

Appeared to forget the hot mic

pic.twitter.com/FtelbODMO0

— Alex Thompson (@AlexThomp) January 24, 2022