Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Tampa Bay Buccaneers foram eliminados pelos Los Angeles Rams na divisional round dos playoffs na NFL. Ou seja, na prática, os Tampa Bay Buccaneers falharam o acesso à final da Conferência NFC e não vão lutar pela reconquista do título no Super Bowl. Numa versão ainda mais resumida: Tom Brady não vai estar no Super Bowl, algo que só aconteceu outras duas vezes desde 2014.

Contra os Rams de Odell Beckham Jr., os campeões em título chegaram a estar a perder por 24 pontos mas embrenharam-se numa remontada a la Brady e conseguiram empatar já perto do final. A quatro segundos do fim, contudo, dois passes longos do quarterback Matthew Stafford para Cooper Kupp eliminaram os Buccaneers e lançaram os Rams para a final da conferência. Pelo meio, Tom Brady ainda mostrou que nunca é tarde para primeiras vezes: aos 44 anos, ao fim de mais de duas décadas de carreira, foi penalizado por comportamento anti-desportivo por ter dirigido algumas palavras menos bonitas ao árbitro, algo que nunca lhe tinha acontecido.

Sem a possibilidade de acrescentar mais um título ao recorde que já detém — é o jogador com mais Super Bowls conquistados, sete, para além de também ser recordista de vitórias e touchdowns –, as portas do final da carreira começam a escancarar-se para Tom Brady. Ainda assim, o atleta natural de Califórnia garante que essa decisão terá sempre de ser tomada em conjunto com a mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen, e os três filhos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Ainda não pensei muito sobre o assunto. Vamos avaliando dia a dia e vou vendo como estou. A sério, malta, ainda estou a pensar sobre este jogo. E não vou estar a pensar noutra coisa daqui a cinco minutos”, começou por dizer depois da derrota frente aos Los Angeles Rams, numa lição de honestidade que continua a colocá-lo num patamar acima dos demais. “O futebol americano significa muito para mim. E preocupo-me muito com o que estamos a tentar alcançar como equipa. E preocupo-me muito com os meus colegas. Mas a maior diferença, agora que estou mais velho, é que também tenho filhos e também me preocupo muito com eles. Têm sido o meu maior apoio, assim como a minha mulher. E custa-me que ela tenha de me ver a ser abalroado ali. Merece ter aquilo de que precisa de mim enquanto marido e os meus filhos merecem ter aquilo de que precisam de mim enquanto pai. As relações são assim. Não é sempre o que eu quero, é o que queremos enquanto família. Vou passar muito tempo com eles e perceber como vai ser o futuro”, explicou o quarterback.

Os números não enganam: aos 44 anos, Tom Brady voltou a ter uma época sensacional, liderando os rankings da liga em jardas (5.316) e touchdowns (43). Esteve à beira de alcançar mais um reviravolta extraordinária, algo que anda a fazer desde 2000, mas viu o destino roubar-lhe o objetivo a quatro segundos do fim. É muito provável que tenhamos visto o último dia da carreira de Tom Brady — mas está tudo bem com isso, porque existe uma família que merece ter dele aquilo de que precisa enquanto pai e marido.