Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dois jogos, duas vitórias. Depois de 16 jogos feitos por 16 equipas na fase de grupos do Europeu de futsal, só três poderiam dar-se ao luxo de ter um registo 100% vitorioso na competição, prova da competitividade que esta edição organizada em Amesterdão e Groningen trazia. Ainda assim, e ao contrário de Rússia e Geórgia nos grupos C e D, Portugal não estava matematicamente apurado para os quartos. Ficava-se, como se diz na gíria, pelo pé e meio. Depois dos triunfos inaugurais com Sérvia e Países Baixos, seguia-se um encontro com a Ucrânia para carimbar o passaporte sem que o visto estivesse por completo assegurado. E era esse o ponto fulcral de Jorge Braz antes do último encontro da fase de grupos.

“Temos vindo a preparar o jogo com a vantagem de ter tido bastantes dias para treinar e consolidar o que temos de fazer. Vamos com tudo, como sempre. É para vencer, ficar em primeiro lugar do grupo e estar na fase seguinte. Todos os jogos vão ser sempre a 100%. Quem não assumir essa vontade de vencer o jogo e de competir a cem por cento durante os 40 minutos, arrisca-se a ter dissabores”, referira o técnico, ao mesmo tempo que destacou já ter dito antes que “seria uma edição extremamente equilibrada”.

“Sempre disse que a Ucrânia era a equipa mais forte deste grupo. É uma seleção que está sempre nos quartos de final e é de top ranking europeu. O primeiro encontro é sempre complicado e eles viveram isso. Quando acordaram, foi tarde demais e tiveram esse dissabor mas corrigiram logo a seguir. Agora vão querer melhorar ainda mais e qualificarem-se para a fase seguinte. É um tudo ou nada para eles também. Vão estar preocupados para estar na fase seguinte. Temos de nos preocupar connosco. Se tivermos a nossa dinâmica e se formos a equipa de Portugal, criando-lhes dificuldades, temos todas as condições para vencer”, vaticinara ainda, tendo em mente os últimos confrontos com o conjunto de leste.

Em fases finais de Europeus, e depois da derrota por 7-4 no ano de 2003, Portugal derrotou a Ucrânia em 2014 (2-1) e 2018 (5-3). No entanto, nos dois derradeiros encontros de carácter particular, em dezembro de 2018, os conjuntos não foram além de um empate. Essas dificuldades voltaram a sentir-se no reencontro, com Portugal a conseguir apenas furar a resistência do conjunto de leste aos 36′, marcando presença nos quartos para jogar com a Finlândia, que de forma surpreendente assegurou o segundo lugar do grupo B após vencer a Eslovénia (2-1) e beneficiar da derrota da Itália com o Cazaquistão (4-1). Mas nem tudo foi mau para a Ucrânia que, com a derrota dos Países Baixos com a Sérvia, também se apurou tendo uma tarefa mais complicada pela frente, encontrando nos quartos um dos favoritos à vitória, o Cazaquistão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os primeiros minutos mostraram bem as dificuldades que Portugal teria no jogo, com a Ucrânia a não ter medo de subir as suas zonas de pressão e a acertar mesmo no poste por Cherniavskyi, na sequência de um movimento 1×1 bem conseguido de Pany Varela que terminou sem a finalização desejada (5′). Pouco depois, foi a vez de Zhurba obrigar André Sousa à primeira grande defesa do encontro (8′). As duas equipas iam criando algumas boas oportunidades para visar a baliza adversária mas até mesmo depois das paragens técnicas para corrigir alguns aspetos táticos o nulo manteve-se mesmo até ao intervalo.

O segundo tempo trouxe outras características à partida, com Afonso Jesus e Bruno Coelho a obrigarem o guarda-redes Tsypun a grandes intervenções numa fase em que Portugal estava por cima no encontro e a conseguir estancar todas as saídas rápidas dos ucranianos que em dois/três toques surgiam com perigo perto da área de André Sousa na primeira parte. Assim, a 13 minutos do final, num misto entre vontade de ganhar o jogo e gestão por saber que nessa fase a Sérvia ganhava aos Países Baixos, a Ucrânia arriscou cedo jogar 5×4, com a Seleção a mostrar mais uma vez que é talvez a melhor seleção do mundo nesta situação de jogo e a criar muito mais oportunidades do que até então até esse momento até inaugurar o marcador a quatro minutos do final por Zicky, a não perdoar no 1×1 com Tsypun descaído sobre a direita.